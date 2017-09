brzi krediti i pozajmice

Brzi zajam je idealno rješenje za sve one koji su se našli u financijsko nepovoljnoj situaciji onda kada su to najmanje očekivali. Kratkoročni nenamjenski brzi zajmovi izdaju se u malim iznosima i na kratak rok otplate. Brzi zajam moguće je zatražiti na više rata, no uvjeti ovise o tvrtki od koje tražite novac. Prednost ovoga je što klijent ima mogućnost da period otplate prilagodi svojim mogućnostima, pa on može biti i kraći. Sve ovisi o tome o kojoj je novčanoj svoti riječ i kod koga je zajam uzet.